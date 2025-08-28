Руският тенисист Даниил Медведев беше глобен с общо 42 500 долара заради скандала със съдията по време на мача си от първия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Шампионът на "Флашинг Медоус" от 2021 година и номер 13 в схемата отпадна след поражение от французина Бенжамен Бонзи с 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6.

Снимка: gettyimages

Руснакът влезе в остър спор с рефера на стола Грег Алънсуърт малко преди края на третия сет, когато Бонзи сервираше за мача при 5:4 гейма. Французинът пропусна първото си подаване на мачбол при 40:30, когато фоторепортер навлезе в пределите край корта, за да заеме позиция в определената за фотографите зона. Алънсуърт му направи забележка и му каза напусне, а след това реши да присъди нов първи сервис на Бонзи заради краткото прекъсване. Това вбеси Медведев, който счупи ракетата си с няколко удара по корта, след което последва 5-минутна разправия с арбитъра.

"Той иска да си ходи. Не иска да бъде тук. Плащат му на мач, а не на час", извика руснакът в един от микрофоните зад съдийския стол.

Руснакът заработи 110 хиляди долара от участието си в първия кръг, но от тях ще бъдат приспаднати 30 хиляди долара заради неспортсменско поведение и още 12 500 долара за счупената ракета.

