Пожарът в Рила продължава да гори като засегнатата територия доближава 100 декара. Огънят до този момент е низов и това забавя скоростта на разпространение на пламъците.

Във високите част на планината обаче поривите на вятъра са внезапни и силни и създават сериозни рискове за усложнение на ситуацията. Освен 100 служители на Национален парк "Рила", пожарникари и горски служители - на терен е и хеликоптер на Военновъздушните сили, който облива с вода по-труднодостъпните места, обхванати от пламъците.