-
Жертви и ранени след поредна мащабна руска атака срещу цели в Украйна
-
Спортни новини (30.08.2025 - обедна)
-
Отбелязваме 148 години от Шипченската епопея
-
Обратна миграция: За първи път повече българи напускат Германия, отколкото пристигат
-
Как се движат цените на плодовете и зеленчуците на най-голямата борса у нас
-
Нулева реколта от царевица в Монтанско: Земеделци са пред фалит заради сушата
На място е и хеликоптер на ВВС, който облива с вода по-труднодостъпните места
Пожарът в Рила продължава да гори като засегнатата територия доближава 100 декара. Огънят до този момент е низов и това забавя скоростта на разпространение на пламъците.
Във високите част на планината обаче поривите на вятъра са внезапни и силни и създават сериозни рискове за усложнение на ситуацията. Освен 100 служители на Национален парк "Рила", пожарникари и горски служители - на терен е и хеликоптер на Военновъздушните сили, който облива с вода по-труднодостъпните места, обхванати от пламъците.
Два военни хеликоптера ще се включат в борбата с пожарите в областите Пазарджик и Пловдив
Последвайте ни