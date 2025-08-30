Катастрофа затруднява движението по пътя Добрич – Силистра в района на село Карапелит, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

По първоначални данни петима души са пострадали при пътния инцидент, като в него са участвали три микробуса и лека кола. Екипите на полицията са на мястото на произшествието, където се извършват огледи.

Сутринта в района е имало много гъста мъгла като се предполага, че това е сред факторите, предизвикали катастрофата. В петък движението по пътя също беше затруднено поради пътнотранспортно произшествие между мотоциклет и лек автомобил в района на село Коларци.

