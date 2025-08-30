С нова система за гласуване, звук и видео ще се сдобият депутатите. За целта Народното събрание е заделило 3,5 милиона лева без ДДС, става ясно от обществена поръчка, съобщава "24 часа".

Новото оборудване за гласуване и за озвучаване ще е не само на пленарната зала, а и на голямата конферентна зала под нея, в която има 185 места. Настоящата система за гласуване беше пренесена от старата пленарна зала с преместването на работата на Народното събрание изцяло в бившия Партиен дом през есента на 2020 г. Депутатите обаче често се оплакват от бъгове в нея и че не им отчита гласа. А и системата беше обект на почти вандалски прояви, когато в самия край на 50-ото НС депутати от “Възраждане” изскубнаха кабелите, за да прекъснат микрофоните и да спрат работата по актуализираната пътна карта за климатична неутралност и промените в ПВУ за “Мини Марица-изток”.

При конфликтни ситуации в пленарната зала, при които се блокираше трибуната, се налагаше депутати да правят изказвания от място. Предаването на микрофона обаче беше трудно. С новата система официално ще бъде осигурена възможност да се правят изказвания от място. Вече ще има и предупредителен светлинен сигнал за времето за изказвания, за да не се налага председателят да напомня, че то изтича.

Новата система за гласуване освен “за”, “против” и “въздържал се”, ще позволява и промяна на вота по време на текущото гласуване.

Ще има и видеоподсистема - 6 камери в пленарната зала, система за презентации и за запис, както и за онлайн излъчване. Пред всеки депутат ще има пулт, на който ще се изписват точката от дневния ред, имената на изказващия се и групата му, видът на изказването и полагащото му се време.

Последният елемент е подсистема за симултанен превод. Всички те трябва да се управляват от едно място и да са свързани със сайта и интегрираната информационна система на НС. Но трябва да имат възможност за връзка и със студиата на БНТ и БНР в сградата при преки излъчвания. Системата за гласуване остава биометрична - с пръстов отпечатък, като за всеки депутат ще бъдат съхранявани по два такива. Освен с тях депутатите ще се идентифицират и с безконтактната си карта, като се разписват и гаранции да няма вот с чужди карти

При нормално функциониране на биометричния сензор подсистемата за гласуване трябва да успее да регистрира или отчете вота от всички 283 устройства в залата за не повече от 30 секунди. Срокът за доставка, монтаж, инсталиране, интеграция, конфигуриране, тестване и въвеждане в експлоатация на новата система е до 6 месеца. В цената на поръчката е включена и гаранционна поддръжка за 3 г. Отделно са заделени още 93 хил. лв. за озвучителна система под наем и за доставка на преносима аудио система за осигуряване на събития на Народното събрание.

