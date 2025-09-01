Тир и лека кола катастрофираха в неделя вечерта на международния път Е79 край монтанското село Смоляновци. Автомобилът на семейство се ударил челно в камиона. Мъж, жена и двете им деца били откарани към монтанската болница, където бащата издъхнал от нараняванията си.

Снимка: Биляна Борисова, NOVA

Двете деца - на 16 и 20 години, са настанени в реанимация. „Едното момче е с тежка коремна и гръдна травма, както и черепно-мозъчна.

Другото дете е с тежка коремна травма. И двете са на командно дишане”, съобщи за NOVA началникът на отделението по хирургия в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” - Монтана д-р Красимир Каменов.

Майката също е настанена в болница с гръдна травма, но без опасност за живота. Причините за катастрофата се изясняват.