Делфинариумът във Варна подарява безплатен билет на децата по случай първия учебен ден. На 14 септември - неделя Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо и Флипър ще зарадват безплатно всички малчугани до 12 г. за тяхното незабравимо делфинско шоу.

► Какво да очаквате от шоуто?

Представленията ще бъдат три - в 10:30, 12:00 и в 15:30 часа, като ще бъдат обогатени с богата анимационна програма. Делфините изпълняват скокове на височина, двойно салто, троен аксел. Част от представлението е спасяване на човек във водата.

Те също така пеят и танцуват - рокендрол и валс. Част от шоуто е и тяхната игра на футбол с публиката. Делфинариумът ще има още "Празник с делфините" с три представления дневно, които ще радват всички гости на морската столица в почивните дни - 6,7 и 8 септември.

