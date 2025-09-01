Окръжната прокуратура в Кюстендил предаде на съд лекар за причиняване на смъртта на 5-годишно дете поради немарливо изпълнение на професионалните си задължения.

Припомняме, че в края на май 2024 г. NOVA съобщи, че детето е закарано в Спешния център в град Рила след 3-4 дни, в които имало разстройство и повръщане.

Почина 5-годишно дете от Кюстендилско, проверяват причините за трагедията

Майката установила, че детето не се чувства добре. След прием на медикаменти състоянието му не се подобрило, поради което вечерта тя потърсила медицинска помощ чрез телефон 112. Обвиняемият е бил дежурен лекар в линейката, изпратена на адреса.

Патологията сочела, че пациентът трябва да бъде настанен в лечебно заведение за спешно провеждане на необходимите вливания на течности, поради настъпилата дехидратация, извършване на рентгеново изследване и провеждане на медикаментозно лечение.

Въпреки това обвиняемият предписал единствено лечение в домашни условия, като заявил на родителите на детето, че здравословните му проблеми се дължат на вирус и няма повод за притеснение.

Същата вечер състоянието на момчето се влошило и близките му отново се обадили на телефон 112.

На място пристигнал същият лекарски екип, който установил липса на жизнени показатели у детето. Докторът започнал да му прави сърдечен масаж и изкуствено дишане, което не дало резултат.

След смъртта на 5-годишно дете в Кюстендилско: Какви са версиите и има ли пропуски в лечението

Пациентът бил транспортиран в МБАЛ – Благоевград, като по пътя медикът продължил с опитите за реанимация, но те били безуспешни.

Обвиняемият продължил да прави сърдечен масаж на момчето, след което реаниматорът на отделението провел реанимация в пълен обем в продължение на 40 минути, която не дала резултат.

Според заключението от експертизите на вещите лица причината за смъртта на 5-годишния пациент се дължи на остро настъпила сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност на базата на вирусна инфекция с пневмония. Тя е в пряка причинно-следствена връзка с непроведено по спешност болнично лечение. Оставен в дома си, пациентът бил лишен от шанса да получи специализирано лечение с евентуален благоприятен изход.

Редактор: Цветина Петкова