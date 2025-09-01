Говорителят на руския президент Дмитрий Песков отрече Русия да е участвала в заглушаването на GPS навигационните системи на борда на самолета, превозващ председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен по време на посещението ѝ в България, предава агенция ТАСС.



"Информацията ви е невярна“, заяви Песков и пред британския вестник The Financial Times.

Навигационната система на самолета, с който Фон дер Лайен кацна у нас, е била заглушена от Русия

По-рано изданието съобщи за заглушаване в навигационната система при кацането на самолета, превозващ ръководителя на ЕК, в България. Пилотите е трябвало да използват хартиени карти, за да се ориентират при кацането на летището в Бургас.



Представителят на Европейската комисия Ариана Подеста заяви на брифинг в Брюксел, че българските власти, от които е получила информацията, са нарекли това "груба намеса от страна на Русия". На въпрос дали България е представила някакви доказателства, Подеста отговори отрицателно.

"Можем да потвърдим, че е имало смущения в GPS сигнала, но самолетът е кацнал безопасно в България. Получихме информация от българските власти, че подозират, че това се дължи на груба намеса от страна на Русия“, заяви тя.

