Двете големи звезди на българския сноуборд Радослав Янков и Тервел Замфиров са на полуфинал в новата виртуална игра за Световната купа в страницата на Международната федерация по ски. В нея са включени най-добрите 30 състезатели в алпийския сноуборд, като феновете решават кой ще продължи напред и ще спечели първото място за любимец на публиката, съобщиха от Българска федерация по ски.

В момента двамата българи са на крачка от финала, като съперник на Янков е Арвид Аунер (Австрия), а на Замфиров - Маурицио Бормолини (Италия).

Родните асове имат преднина в класирането, като всеки вот в тяхна полза в страницата на FIS в Instagram ще им помогне да стигнат до финала.

