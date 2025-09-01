Във вторник в Бургас ще се проведе информационна среща като част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България. На събититето ще участват представители на местните властите и бизнеса.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото. Меропиятието е съвместно между отговорните институции, част от които са и Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и др.

Участие в събитията ще вземат ръководители и експерти на институциите, които ще бъдат на разположение за дискусия и въпроси от страна на присъстващите.

Партньори в кампанията са Икономическият и социален съвет, Националното сдружение на общините, работодателските и синдикалните организации, Асоциацията на банките в България и др.

Първата от поредицата информационни срещи ще се проведе във вторник – 2-и септември, от 10:00 ч. в Международен конгресен център „Бургас“, зала „Черноморие“, а събитията ще продължат до четвъртък. Срещите ще бъдат излъчвани на живо, на сайта evroto.bg, както и в официалните канали на инициативата "За еврото" във Facebook.

Редактор: Цветисиана Костова