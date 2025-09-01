Европейският съюз ще разположи допълнителни сателити в долната земна орбита, за да засили устойчивостта срещу GPS смущения и ще подобри възможностите за тяхното засичане, заяви европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс.

Навигационната система на самолета, с който Фон дер Лайен кацна у нас, е била заглушена от Русия

До изказването му се стигна след инцидента в неделя, при който GPS системата на борда на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше заглушена на път към България. Българските власти подозират, че смущението се дължи на намеса от Русия, каза говорител на ЕС.

Редактор: Дарина Методиева