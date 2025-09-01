Неизвестни с джетове задигнаха емблематичната скулптура на тюлена -монах в Тюленовата пещера край Маслен нос. Тя е символ на някогашните морски обитатели там, а до нея се стига само по вода.

До Тюленовата пещера край Маслен нос, където е била скулптурата на тюлена монах, се стига с лодка. Води ни местният Здравко Василев от Приморско.



„Наричаме я Тюленова, защото до 1974 г. тук е живяла последната двойка тюлен- монах в Черно море. За съжаление, есента на същата година женският умира. А мъжкият пролетта на 1975 г. става много агресивен и тогава рибарите го убиват. Тъжна история, но такава е реалността”, разказа Здравко Василев.



Местните разбрали за кражбата на статуята преди броени дни. Тя е била в пещерата, а вътре се влиза само при спокойни води.



„Статуята изчезна преди 15 дни. Знаем, че група с джетове са я отмъкнали”, посочи Здравко.



Кметът на Приморско обещава нова, още по-красива фигура на морския обитател.



„Скулптурата носи сантиментална стойност и това е и отправната точка, в която ще се концентрираме да подобрим нейната визия. Ще поставим и видеонаблюдение, тъй като вече мястото стана доста популярно”, увери Иван Гайков.