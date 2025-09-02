Снимка: ЕПА/БГНЕС
Преки включвания, горещи коментари и задълбочени анализи за бюджета, отбраната, земеделието и технологиите - 10 септември, 10.00 ч., в ефира на "Твоят ден"
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе годишната си реч за състоянието на Съюза на 10 септември. Тя ще бъде излъчена от 10.00 ч. на живо в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS с превод и жестомимичен език.
Пред евродепутатите Фон дер Лайен ще очертае приоритетите на ЕС за следващата година. Това е ключов момент за демокрацията в Блока – възможност за разсъждения за случилото се през изминалата година и обявяване на нови важни инициативи въз основа на постиженията на ЕС до момента.
Урсула фон дер Лайен в Сопот: 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от България (ВИДЕО+СНИМКИ)
Речта ще бъде последвана от дебат с членовете на Европейския парламент, който допринася за засилване на отчетността.
Това ще бъде първата реч за състоянието на Съюза от втория мандат на Урсула фон дер Лайен и тя ще зададе тона за следващите години.
Това ще бъде първата реч за състоянието на Съюза от втория мандат на Урсула фон дер Лайен и тя ще зададе тона за следващите години.

Редактор: Маргарита Стоянчева
