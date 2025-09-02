12 населени места в област Плевен са с обявено частично бедствено положение за седем дни заради липсата на вода. Заповедта на областния управител е издадена в понеделник по искане на кметовете на Плевен и Долна Митрополия.



До края на седмицата град Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник, както и селата Николаево, Ралево, Ласкар, Бохот, Брестовец, Тодорово, Къшин, Биволаре и Победа ще разчитат на бутилирана изворна вода за болници, детски градини, училища и социални заведения.

