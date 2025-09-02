Момчетата, пострадали при тежката катастрофа край Монтана в неделя, са в стабилно състояние. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията във Facebook.

С разрешение на лекуващите лекари те ще бъдат транспортирани по въздух с хеликоптери до УМБАЛСМ „Пирогов“ в София.

Лекарите не препоръчват транспортиране на ранените в челната катастрофа край Монтана

„Хеликоптерът от базата в София вече излетя към Монтана, за да транспортира едното момче, а вторият хеликоптер – базиран в Сливен – ще поеме другия пациент. С активирането на двата хеликоптера едновременно значително се спестява време и се ускорява мисията по транспортиране", допълват от ведомството.

Мъж загина, а двете му деца са в реанимация след челна катастрофа в Монтанско (СНИМКИ)

При инцидента между лека кола и камион загина мъж на 48 години от Силистра, а синовете му - на 15 и 21 години, пострадаха тежко. Майката на децата е ранена по-леко. Първоначалната версия за причината за катастрофата е навлизане в лентата за насрещно движение на десен завой от страна на водача на автомобила, който се е блъснал в товарен камион с прикачено ремарке с румънска регистрация, каза говорителят на Областната дирекция на МВР в Монтана комисар Йордан Христов.

Редактор: Петър Иванов