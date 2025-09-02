Няма да се увеличава данъчноосигурителната тежест, но ще продължим да се стремим към финансова дисциплина. Това каза министър-председателят Росен Желязков в Бургас.

​"Покачването на цените е естествен икономически процес, който няма общо с въвеждането на еврото. Държавата е поела дълг в рамките на лимита, той не е за социални разходи и доходи, средствата отиват в бюджета. Те са предназначени за публични разходи, свързани с инфраструктура. Има лимит от 5 млн. за заеми от физически и юридически лица. Инвестициите са основно в полза на общини и държавни институции", добави той.

Заглушаването на самолета на Урсула фон дер Лайен

Още от началото на войната в Украйна има радиоелектронна борба, която представлява умишлени смущения в радиочестотния спектър. Интерференцията не е таргетирана по отношение на един или друг въздухоплавателен обект. Такива неща се случват ежедневно. Така министър-председателят Росен Желязков коментира темата със заглушаването на GPS сигнала на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при кацането ѝ в Пловдив.

По думите му случаят не е новина. "Интерференциите са от Хелзински, през Черно море, Ереван, Тбилиси, Кипър, Сирия до Триполи. Въздейства се върху радиочестотния спектър на вълните, излъчвани от сателит - на 20 км над земята. Затова самолетите много преди GPS системите са излитали и кацали. В такива моменти има създаден протокол - инструментално навигиране, т.нар. конвенционален метод. Не става дума за нищо повече от обичаен начин за водене на радиоелектронна война. Това е от страничните, но не маловажни последици, но не е нито хибридна, нито киберзаплаха", заяви още премиерът.

Назначенията в службите

"Изпратили сме на президента Румен Радев съгласувателно писмо за назначение на изпълняващия функциите председател на ДАНС Деньо Денев. Очакваме официалната позиция на Радев с писмено искане до Министерския съвет. Така че в момента сме в етап на съгласувателна процедура. Очакваме официалната позиция на президента, която трябва да пристигне в едномесечен срок. Сигналът на обществото е за взаимодействие, не за разединение", посочи Желязков. Той отрече твърденията на президента Радев, че в агенцията в момента върви брутална чистка. "Това е доста литературно, метафорично изказване. Нямам данни за подобни сталинистки методи", допълни Желязков.

Продажбата на държавните имоти

"Имот с отпаднала необходимост означава, че той вече не се използва от ведомството, което го стопанисва и трябва да му се намери ново предназначение. Трябва да бъде предоставен на община, да бъде предвидена възможност за обезщетение заради отчуждение или да се търси за предоставяне на публична услуги. Чак когато този имот не отговаря на очакванията, може да бъде продаден. Систематизирахме държавните имоти. И изведнъж се появи пропаганда, че се разпродава държавно имущество. Това е неистинска злостна кампания. Просто направихме това, което десетилетия никой не направи. Имотите с отпаднала необходимост са много повече от 4400 и тепърва ще изясняваме кои са, къде са и как могат да са в полза на общините и на хората. Тези имоти не бива да се рушат, да се управляват правилно и по тях да не се правят излишни разходи", коментира министър-председателят.

Зафиров - на посещение в Китай? "Партийно решение, кабинетът няма отношение"

"Вицепремиерът Зафиров и министър Иван Иванов са в Китай, това разбрах от медиите. В момента те са в платен годишен отпуск. Видях, че са отишли на официално партийно посещение, предполагам, че като сродни социалистически партии обменят опит. Правителството няма отношение по партийните инициативи на един от коалиционните партньори. Обединяват ни общите цели, не различията. Политическите последици от подобни визити тежат на съответната партия или носят предимства в лицето на избирателите им", заяви Желязков.

Редактор: Цветина Петкова