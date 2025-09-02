-
Барбутов беше задържан в края на месец юни
Прокуратурата прецизира обвинението срещу бившия заместник – кмет на София Никола Барбутов. От държавното обвинение потвърдиха за NOVA, че разследването по случая продължава, но без да конкретизират в каква посока.
Междувременно стана ясно, че адвокатът на Барбутов – Ина Лулчева – е в сградата на националното следствие, където се очаква да разбера какво е точното обвинение срещу бившия заместник-кмет.
Съдът остави в ареста Никола Барбутов и Петър Рафаилов
Никола Барбутов беше задържан в края на месец юни, а обвиненията срещу него са за участие в организирана престъпна група и получаване на подкупи.Редактор: Цветисиана Костова
