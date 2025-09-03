На 28 август 2025 г., на 91-годишна възраст, почина Тед Попов – уважаван строителен инженер и дългогодишен меценат на българската културна общност в Ню Йорк. Вестта беше съобщена от организацията Bulgarian Concert Evenings in New York.

Попов оставя след себе си впечатляваща професионална кариера, но и трайна следа в културния живот на българската общност зад океана. Той беше сред най-редовните посетители на класическите концерти в Генералното консулство на България в Ню Йорк, организирани от Bulgarian Concert Evenings in New York – инициатива, която той безрезервно подкрепяше.

В разговор, проведен в библиотеката на Генералното консулство преди две години, Попов сподели спомени от дългия си и наситен с преживявания живот – работата си като инженер в различни държави, емиграцията си през 70-те години (през Куба, Мексико и Гърция) и участието си в стабилизирането на основите на Световния търговски център в Ню Йорк след атентатите от 11 септември 2001 г.

Музиката остава негова непреходна страст. От първите уроци по цигулка в края на 30-те години на миналия век, през изпитанията в армията, до доброволческата му дейност в музикален център в Масачузетс през 90-те – Попов винаги е намирал начин да бъде близо до класическото изкуство.

Генералното консулство на Република България в Ню Йорк изказа съболезнования на семейството и близките на Тед Попов, отдавайки почит към неговия живот и принос за българската общност в Америка.

