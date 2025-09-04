Депутатите изслушаха премиера Росен Желязков заради проблема с GPS сигнала при кацането на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на летището в Пловдив в неделя.

Деактивираната навигационна система принуди пилота на самолета да кацне, използвайки хартиени карти.

По думите на Желязков още от началото на войната в Украйна се води радиоелектронна борба, която включва умишлени смущения в радиочестотния спектър. Интерференцията не е била насочена конкретно към един или друг въздухоплавателен обект.

"Извършени са измервания на радиочестотния спектър. Няма данни за изменения на спектъра на GPS-честотите, както и на честотата на кулата на РВД в Пловдив", заяви премиерът по време на изслушването му.

Не са констатирани изменения на честотите в района на летище Пловдив, не са получени и доклади за проблеми с радиочестотите от други прелитащи самолети край Пловдив в това време.

От разговора между командира на полета и екипажа няма данни за притеснения относно полета. Дискусията между командира и кулата е била по отношение на начина на кацане. Транспондерът на самолета е излъчвал отличен сигнал, няма данни за заглушаване.

Системите на самолета са били в изправност и машината е била водена постоянно от РВД. Към ДАНС не е постъпвал сигнал за заглушаване на сигнала на летището в Пловдив, допълни премиерът.

