По думите му това е военен завод с огромен потенциал
Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов коментира състоянието на военния завод „Терем – Хан Крум“ в Търговище, правителствените планове за нов завод за барут и политическата отговорност за съдбата на българската отбранителна индустрия.
„Това е военен завод с огромен потенциал. Преди там са работили 5000 човека – невероятни мощности има. Заводът има пълен завършен цикъл – за ремонт, преработка и модернизация на военна техника – танкове и тежка и лека бронирана техника“, oтбеляза Михайлов.
„В едно предприятие най-трудното е да намериш и да стиковаш голям брой хора, които заедно със семействата си да се пренесат и да развиват дадена дейност. А от 5000 човека благодарение на това управление са останали 100, които сега искат да ги назначат на половин работен ден“, допълни лидерът на „Величие“.Редактор: Цветина Петкова
