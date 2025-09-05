Второто плащане по ПВУ се очаква в средата на октомври. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на парламентарния контрол.

"Ревизираното искане за второ плащане по ПВУ е изпратено още през юли, тече обработката по второто плащане, което трябва да приключи на 15 септември. Страната е изпълнила всички ангажименти за второто плащане", допълни Дончев.

Томислав Дончев: Успяхме да инвестираме 2,6 млрд. лева от средствата от ПВУ

"Планът, който гоним, е свързан с трето плащане, което е значително по обем - над 1.6 милиарда евро. Искането трябва да бъде изпратено в Европейската комисия преди края на месец септември, за да може да бъде получено в България преди края на годината. Лично аз се надявам да бъде дори преди Коледа", каза още вицепремиерът.

