Страната е изпълнила всички ангажименти допълни вицепремиерът
Второто плащане по ПВУ се очаква в средата на октомври. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на парламентарния контрол.
"Ревизираното искане за второ плащане по ПВУ е изпратено още през юли, тече обработката по второто плащане, което трябва да приключи на 15 септември. Страната е изпълнила всички ангажименти за второто плащане", допълни Дончев.
Томислав Дончев: Успяхме да инвестираме 2,6 млрд. лева от средствата от ПВУ
"Планът, който гоним, е свързан с трето плащане, което е значително по обем - над 1.6 милиарда евро. Искането трябва да бъде изпратено в Европейската комисия преди края на месец септември, за да може да бъде получено в България преди края на годината. Лично аз се надявам да бъде дори преди Коледа", каза още вицепремиерът.Редактор: Цветина Петкова
