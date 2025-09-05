В България пристигна новият военен аташе от ВВС на САЩ у нас полк. Джон Картър. Това съобщи Посолството на САЩ в България. Полковник Картър беше посрещнат от военния министър Атанас Запрянов, за което беше поздравен от посолството.

Ето и текста, публикуван във Facebook страницата на Посолството на САЩ у нас:

"Ново лице, но същата отдаденост към укрепването на нашите обща сила и сигурност. Благодарим на министър Запрянoв и всички уважаеми представители на българските въоръжени сили, че топло посрещнатаха нашия нов аташе по отбраната от ВВС на САЩ полк. Джон Картър. Гордеем се с работата, която вършим заедно, за да подпомагаме защитата на българските територия и граждани, както и укрепването на източния фланг на НАТО и Черноморския регион. #SaferTogether #StrongerTogether".

