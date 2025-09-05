Новините на NOVA Спорт Новините на Нова – емисии Начало Новините на NOVA Спортни новини (05.09.2025 - лятна късна) Начало Спорт Спортни новини (05.09.2025 - лятна късна) Начало Новините на Нова – емисии Спортни новини (05.09.2025 - лятна късна) Спортни новини (05.09.2025 - лятна късна) 05 септември 2025 22:50 Новините на NOVA (05.09.2025 - лятна късна) Новините на NOVA NEWS (05.09.2025 - 20:00) Спортни новини (05.09.2025 - централна) Новините на NOVA (05.09.2025 - централна) Новините на NOVA (05.09.2025 - следобедна) Обеден информационен блок на NOVA NEWS (05.09.2025) Гледайте цялата емисия Редактор: Цветисиана Костова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от Спорт Български финал на US Open след победа на Александър Василев Безапелационен Иван Иванов завоюва втори финал на Големия шлем Ламин Ямал с болежки след мача с България Спортни новини (05.09.2025 - централна) US Open: Иван Иванов и Александър Василев отново ще се борят за място на финала Спортни новини (05.09.2025 - обедна емисия) „Ла Фурия Роха” ни надви: Европейският шампион завоюва 3:0 в София Спортни новини (04.09.2025 - лятна късна) Спортни новини (04.09.2025 - обедна емисия) Никола Цолов ще се състезава във Формула 2 през новия сезон Спортни новини (03.09.2025 - лятна късна) Спортни новини (03.09.2025 - обедна емисия) Спортни новини (02.09.2025 - лятна късна) Спортни новини (02.09.2025 - обедна емисия) Спортни новини (01.09.2025 - лятна късна) Радослав Янков и Тервел Замфиров - на полуфинал във виртуалната Световна купа по сноуборд Легендарната лекоатлетка Шели-Ан Фрейзър-Прайс прекратява кариерата си Стадион-разпродаден: Над 40 000 души ще подкрепят България срещу европейския шампион Спортни новини (31.08.2025 - обедна) Кристиано Роналдо отбеляза гол 940 в своята кариера България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета до 16 години Спортни новини (30.08.2025 - обедна) Спортни новини (29.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (29.08.2025 - следобедна) Спортни новини (29.08.2025 - обедна) Спортни новини (28.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (28.08.2025 - следобедна) Счупена ракета и скандал със съдията: Глобиха Медведев за неспортсменско поведение Спортни новини (28.08.2025 - обедна) Спортни новини (27.08.2025 - лятна късна) NOVA и United Fans в стратегическо партньорство за геймификация на спортното съдържание на спортните канали на DIEMA Спортни новини (27.08.2025 - следобедна) В германската Бундеслига: Задължителна среща между съдиите, капитаните и треньорите преди всеки мач Спортни новини (27.08.2025 - обедна) Стилияна Николова: Гимнастиката е моята работа, но и любовта ми Спортни новини (26.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (26.08.2025 - следобедна) Винъс Уилямс с уникален рекорд: 94-то участие на турнир от Големия шлем Спортни новини (26.08.2025 - обедна) "Плаках с глас в съблекалнята": Григор Димитров за един от най-болезнените моменти в кариерата си Спортни новини (25.08.2025 - лятна късна) Сестри Стоеви донесоха първа победа за България на Световното по бадминтон Спортни новини (25.08.2025 - следобедна) Спортни новини (25.08.2025 - обедна) България завоюва 5 медала на Световното по художествена гимнастика Цанко Цанков постигна нов рекорд: 24 часа плуване в Дунав без неопрен Спортни новини (24.08.2025 - обедна) Милена Тодорова с второ злато на Балканската купа по летен биатлон ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА