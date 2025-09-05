Александър Василев направи обрат в мача с Луиш Гуто Мигел от Бразилия и го победи с 2:6, 6:1, 6:0 след час и 38 минути игра в Ню Йорк. По този начин Василев си осигури място в битката за титлата на Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите.

В началото на мача българинът загуби първите си две подавания. По-късно двамата с бразилския му съперник си размениха по един брейк, но до края Василев не успя да направи нещо повече.

Александър Василев за победите на корта и извън него

След това обаче Василев поведе с 5:1 и изравни сетовете. В заключителното разиграване, 18-годишният Василев надви Мигел, като при 5:0 вече сервираше за място на финала. Той губеше с 15:40, но стигна до мачбол. Топката от бекхенд обаче излезе със сантиметър в аут.

При втората възможност пък Василев удари с рамката на ракетата, но при третия ликува след топка в мрежата на Мигел. Българинът завърши с девет двойни грешки, но със седем пробива, а допусна само четири.

Василев и Иван Иванов спечелиха двата си двубоя, като по този начин си осигуриха и място в борбата за на Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите. Така за първи път в историята българи ще играят на финал в турнирите от Големия шлем.

