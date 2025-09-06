В Деня на Съединението, когато поглеждаме към героите от миналото, Пловдив ни среща и със съвременните герои – тези, които безкористно се впускат в бедствия и руини, за да помагат и спасяват. Един от тях е Раян Николов, зам.-ръководител на Националния отряд за реакция при бедствия. Той сподели в предаването "Събуди се" по NOVA какво кара един млад човек да замени комфорта на офиса с тежката работа на терен и каква е най-голямата награда за един доброволец.

От пет години той е доброволец, а мотивацията му е проста, но силна: „Един ден просто реших, че в този живот не може само да взимаш, трябва и да даваш. Аз реших да давам по този начин“, споделя той.

За тези пет години Раян е видял много, но едно събитие е оставило траен и тежък спомен в съзнанието му. „Акцията, която никога няма да забравя в този живот, със сигурност са земетресенията в Турция през февруари месец. Това нещо ме оставя с най-дълбок и може би тежък спомен“, разказва доброволецът.

Той споделя, че трагедията не го е променила, а по-скоро го е мотивирала още по-силно да продължи да помага. Най-голямата отплата за усилията на доброволците не е материална, а се крие в очите на спасените. „Когато бяхме в Турция, майки с деца, които гледаха на нас като не спасители, ами нещо много повече. Техните очи, техните действия, те просто идват при нас, почват да ни прегръщат, да ни носят храна“, спомня си Раян.

Въпреки ентусиазма и готовността да помагат, доброволците в България се сблъскват със сериозни предизвикателства. Според Раян Николов, най-голямата нужда в момента е от „повече регулация от държавата“.

„Държавата знае, че съществуваме, но не ни ползва правилно и може би не ни ползва навреме“, обяснява той. Като пример посочва, че при бедствие екипите трябва да са на място веднага, а не да чакат с часове. Той дава и конкретни примери за административни пречки – доброволческите формирования са принудени да плащат тол такси за пожарните си камиони, екотакси за регистрацията им и големи застраховки, което затруднява и забавя тяхната дейност.

Въпреки трудностите, Раян и неговите колеги продължават своята мисия, водени от убеждението, че да помагаш е най-висшата форма на човечност – едно от най-важните послания в Деня на Съединението.