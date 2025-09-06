-
Във Враца честват Деня на Съединението с почит към "Железния полк"
-
Километрични опашки към Гърция в първия от трите почивни дни
-
София отбеляза Денят на Съединението с почит към княз Александър Батенберг
-
Заветите на Баба Дешка: Как се плетат трибагреници и се пази българщината
-
Защо един британец покори 56-те най-високи върхове в България
-
Чувствам се на 60: Праплеменница на Левски навърши 100 години
Той се намира на столичния булевард, който носи името на военачалника и кмет на София
В Деня на Съединението, в София се откри паметник на генерал Владимир Вазов - изтъкнат военачалник, героят от боевете при Дойран по време на Първата световна война, а по-късно и кмет на столицата.
Монументът е открит на столичния булевард, който носи неговото име. Паметникът е дело на скулптора Борис Борисов.
Откриха паметник на Девета пехотна дивизия в Плевен
„Изключително горд съм, че предложението за този паметник внесоха общинските съветници от всички политически сили. Ген. Вазов е авторитет, личност, един от най-изтъкнатите наши военни, чиято житейска съдба не бива да бъде забравена”, посочи министърът на правосъдието Георги Георгиев.
Веселин Тодоров от „Сиела Норма” заяви, че ген. Вазов заслужава това признание ,защото е безспорна фигура в българската история, а също така и той може би най-добрият кмет на София.
Последвайте ни