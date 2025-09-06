В Деня на Съединението, в София се откри паметник на генерал Владимир Вазов - изтъкнат военачалник, героят от боевете при Дойран по време на Първата световна война, а по-късно и кмет на столицата.

Монументът е открит на столичния булевард, който носи неговото име. Паметникът е дело на скулптора Борис Борисов.

„Изключително горд съм, че предложението за този паметник внесоха общинските съветници от всички политически сили. Ген. Вазов е авторитет, личност, един от най-изтъкнатите наши военни, чиято житейска съдба не бива да бъде забравена”, посочи министърът на правосъдието Георги Георгиев.

Веселин Тодоров от „Сиела Норма” заяви, че ген. Вазов заслужава това признание ,защото е безспорна фигура в българската история, а също така и той може би най-добрият кмет на София.