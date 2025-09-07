Новините на NOVA Спорт Новините на Нова – емисии Начало Новините на NOVA Спортни новини (07.09.2025 - обедна емисия) Начало Спорт Спортни новини (07.09.2025 - обедна емисия) Начало Новините на Нова – емисии Спортни новини (07.09.2025 - обедна емисия) Спортни новини (07.09.2025 - обедна емисия) 07 септември 2025 12:30 Новините на NOVA (07.09.2025 - обедна емисия) Новините на NOVA NEWS (06.09.2025 - 20:00) Новините на NOVA (06.09.2025 - централна) Новините на NOVA (06.09.2025 - обедна емисия) Спортни новини (05.09.2025 - лятна късна) Новините на NOVA (05.09.2025 - лятна късна) Гледайте цялата емисия Редактор: Мария Барабашка Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от Спорт Реакциите след българския финал на юношеския US Open В исторически български финал: Иван Иванов спечели титлата и на US Open при юношите (ВИДЕО+СНИМКИ) Спортни новини (06.09.2025 - обедна емисия) Исторически български финал на US Open: Иван Иванов и Александър Василев влизат в битката за трофея Александър Василев с победа и български финал на US Open Спортни новини (05.09.2025 - лятна късна) Безапелационен Иван Иванов завоюва втори финал на Големия шлем Ламин Ямал с болежки след мача с България Спортни новини (05.09.2025 - централна) US Open: Иван Иванов и Александър Василев отново ще се борят за място на финала Спортни новини (05.09.2025 - обедна емисия) „Ла Фурия Роха” ни надви: Европейският шампион завоюва 3:0 в София Спортни новини (04.09.2025 - лятна късна) Спортни новини (04.09.2025 - обедна емисия) Никола Цолов ще се състезава във Формула 2 през новия сезон Спортни новини (03.09.2025 - лятна късна) Спортни новини (03.09.2025 - обедна емисия) Спортни новини (02.09.2025 - лятна късна) Спортни новини (02.09.2025 - обедна емисия) Спортни новини (01.09.2025 - лятна късна) Радослав Янков и Тервел Замфиров - на полуфинал във виртуалната Световна купа по сноуборд Легендарната лекоатлетка Шели-Ан Фрейзър-Прайс прекратява кариерата си Стадион-разпродаден: Над 40 000 души ще подкрепят България срещу европейския шампион Спортни новини (31.08.2025 - обедна) Кристиано Роналдо отбеляза гол 940 в своята кариера България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета до 16 години Спортни новини (30.08.2025 - обедна) Спортни новини (29.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (29.08.2025 - следобедна) Спортни новини (29.08.2025 - обедна) Спортни новини (28.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (28.08.2025 - следобедна) Счупена ракета и скандал със съдията: Глобиха Медведев за неспортсменско поведение Спортни новини (28.08.2025 - обедна) Спортни новини (27.08.2025 - лятна късна) NOVA и United Fans в стратегическо партньорство за геймификация на спортното съдържание на спортните канали на DIEMA Спортни новини (27.08.2025 - следобедна) В германската Бундеслига: Задължителна среща между съдиите, капитаните и треньорите преди всеки мач Спортни новини (27.08.2025 - обедна) Стилияна Николова: Гимнастиката е моята работа, но и любовта ми Спортни новини (26.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (26.08.2025 - следобедна) Винъс Уилямс с уникален рекорд: 94-то участие на турнир от Големия шлем Спортни новини (26.08.2025 - обедна) "Плаках с глас в съблекалнята": Григор Димитров за един от най-болезнените моменти в кариерата си Спортни новини (25.08.2025 - лятна късна) Сестри Стоеви донесоха първа победа за България на Световното по бадминтон Спортни новини (25.08.2025 - следобедна) ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА