Засилен е трафикът днес в последния от трите почивни ден.

♦ От 14 до 20 ч. е забранено движението по магистралите на камиони над 12 тона, напомнят от Агенция "Пътна инфраструктура".

Обстановката в района на Кресна е усложнена. В следобедните часове се образува опашка от автомобили с дължина около 3 километра, като за преминаването ѝ бяха нужни около 30 минути. За разлика от Кресна, специалната организация на движението при Симитли даде добри резултати и там не се стигна до образуването на тапи.

Интензивен трафик имаше и по българското Черноморие. Километрични колони се образуваха на изходите на Свети Влас и Слънчев бряг в посока магистрала „Тракия“, а пътят от Созопол и Черноморец към Бургас също беше силно натоварен през целия ден.

Стотици глобени за часове: Тол камерите започнаха да засичат средна скорост

Над 900 екипа на полицията ще са на терен, а камерите на Тол системата вече засичат средна скорост. Само за първите няколко часа от влизането в сила на новите правила, са били засечени над 1500 нарушители, сочат данните на Агенцията.

♦ "В днешния ден е създадена организация за обезпечаване на цялата пътна мрежа в страната със служители на МВР. Въведено е реверсивно движение в района на Симитли, в началото на АМ „Струма”, осигурени са две ленти в посока София. Може да се използва като обходен маршрут преминаването през ГКПП „Илинден” и през Гоце Делчев, където движението е значително по-малко", обясни главен инспектор Лъчезар Близнаков.

♦ Нарушенията за средна скорост за изминалото денонощие са над 3700. От 00:00 ч. до 7:00 ч. са над 470, заяви комисарят.

♦ В понеделник се провежда акция на полицията за алкохол и наркотици на водачите на превозни средства.

Пенев Пенев е професионален шофьор повече от 30 години. Той често става свидетел на нарушения по пътищата. Последният случай – в неделя. По негови думи е бил изпреварен от шофьор, който е карал със 170-180 км/ч, въпреки че може да бъде засечен от тол камерите.

Други шофьори очакват спад в броя на инцидентите. Костадин Костадинов се надява младите шофьори да бъдат по-внимателни занапред.

Според експертите вече се наблюдава по-бавно каране по магистралите, но пълният ефект ще стане ясен на по-късен етап.

Мнението на експертите

Новите промени в закона за движението по пътищата и какъв ефект има новата система коментираха в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS Емил Панчев, председател на СБА и адвокатът Борис Малинов.

“Смятам да погледна мистично на новата мярка. Скоро се прибирах от Гърция, хората карат малко по-бавно по магистралите, съобразяват се. Честото говорене за това има ефект, но този, който очакваме като намаляване бройката на пътните произшествия по магистралите, ще се почувства малко по-късно”, коментира Панчев.

По думите на Малинов психологическият ефект е доста по-голям от практическия, тъй като много малък процент от пътищата са обхванати от новата система. “От друга страна има много неясни разпоредби в закона, които оставят вратичка за тълкуване и нееднакво прилагане”, заяви Малинов.

Председателят на СБА коментира, че са избрани отсечки от повечето магистрали. Засега броят им е 11. “Търсени са отсечки, на които няма изобщо отбивки и съответно това не дава възможност на шофьорите да спрат да пият по едно кафе. Това е възможно въпреки всичко”.

“Една такава отсечка е дълга около 10 километра, но от опит знам, че се забравя за камерите, хората в колата говорят и за други неща, умората, новините, които се слушат се отразяват. Разбира се, ще се засилва ролята на някои мобилни приложения, които ще дават указания на водачите за тези участъци”, смята Панчев.

“Една от неяснотите е, че не е разписано по какъв начин са избрани пътните отсечки. Лично се надявам да е от гледна точка на това, че трябва да стане всеобхватно - не само по магистралите. Но това оставя вратичка, която може да създаде малко обществено недоверие, напрежение, тъй като на този етап става въпрос за отсечки, на които наистина нямаме данни за пътнотранспортни произшествия”, допълни Малинов.

Адвокатът сподели за една от отсечките, която е по автомагистрала “Струма”. На нея дълги години е имало знак за 80-90 километра. Тя е била преасфалтирана скоро, но знакът още си стои. “Не е определено как се изчислява точно средната скорост в тази отсечка, ако имаме временен знак за ремонт или такъв, който е забравен”, коментира той.

