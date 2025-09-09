Снимка: БТА
Горят сухи треви, опасност за близките населени места няма
Четири екипа на пожарната във Велико Търново гасят пожар върху терен със запалени сухи треви в района на Националния военен университет „Васил Левски“, съобщиха за кореспондента на БТА във Велико Търново Марина Петрова от пресцентъра на Областната дирекция на полицията в града.
По първоначална информация горят сухи треви, опасност за близките населени места няма. Овладяването на огъня продължава.Редактор: Емил Йорданов
Източник: Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
