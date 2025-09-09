-
Продължава битката с огнената стихия в Рила
Към момента опасност за населените места в района няма
Пожарът в Рила планина продължава да гори вече 13 дни. Огънят е засегнал площ от 2600 декара. Пламъците бушуват на труден за достъп терен, което налага гасенето да се извършва почти изцяло на ръка.
Огънят се разпространява низово. Гасенето е затруднено и от силния вятър, който постоянно променя посоката си. Пожарът все още не е локализиран, но опасност за населените места - няма.Редактор: Цветисиана Костова
