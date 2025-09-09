Портрет на примата на българската поп музика Лили Иванова бе открит върху стена в столичния квартал "Бъкстон". Картината е дело на младата художничка Ваня Кръстева, която е решила да разкраси общественото пространство със свое произведение. Тя е избрала за свое платно стена на гараж, намиращ се на ул. "Казбек".

Примата е изрисувана с широка усмивка, държаща огромен букет от червени рози. Още преди да е завършено, произведението спечели вниманието и симпатиите на живущите в квартала.

Снимка: Георги Димитров/NOVA

Ново произведение на световноизвестния Банкси откриха върху фасадата на Висшия съд в Лондон

Снимка: Георги Димитров/NOVA

Кръстева разказва, че сред множеството портрети и картини, изобразяващи Лили Иванова, не е виждала нейн портрет на стена. Според артиста е редно такъв да има, защото изпълнител от подобна величина заслужава огромна почит и уважение с най-големия портрет, който може да се нарисува.

Художничката се възхищава на нейната смелост и силен характер. Чрез картините иска да се докосне поне малко до нейното величие.

Снимка: Георги Димитров/NOVA

Редактор: Цветисиана Костова