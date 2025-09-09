Снимка: gettyimages
Атанас Зафиров за Китай: Не е нужно за всяка среща да уведомявам премиера
Проф. Огнян Минчев: Мястото на България е съществено за европейската отбрана
Най-малко 21 цивилни са убити по време на руска атака в украинско село
Новият политически сезон в Европарламента започна със заявка за силна роля на България
Политиката на Доналд Тръмп за край на войната в Украйна
Франция на ръба на протести след падането на правителството
Той е назначен на длъжността от президента Еманюел Макрон
Френският президент Еманюел Макрон назначи Себастиан Льокорню на поста министър-председател на страната, съобщиха от Елисейския дворец във вторник.Той е петият премиер за по-малко от две години.
Назначението стана ясно ден, след като правителството на бившия министър-председател Франсоа Байру загуби вот на доверие в Националното събрание. В основата на политическата криза и породилото се в страната обществено недоволство стои бюджетният план за икономии, предложен от кабинета.
Льокорню заемаше поста на министър на отбраната в правителството на Франсоа Байру. Сега той ще има нелеката задача да прокара бюджета в разделения парламент и да се справи с недоволството в страната.Редактор: Цветисиана Костова
