Френският президент Еманюел Макрон назначи Себастиан Льокорню на поста министър-председател на страната, съобщиха от Елисейския дворец във вторник.Той е петият премиер за по-малко от две години.

Назначението стана ясно ден, след като правителството на бившия министър-председател Франсоа Байру загуби вот на доверие в Националното събрание. В основата на политическата криза и породилото се в страната обществено недоволство стои бюджетният план за икономии, предложен от кабинета.

Франция на ръба на протести след падането на правителството

Льокорню заемаше поста на министър на отбраната в правителството на Франсоа Байру. Сега той ще има нелеката задача да прокара бюджета в разделения парламент и да се справи с недоволството в страната.

Редактор: Цветисиана Костова