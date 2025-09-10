Министърът на правосъдието Георги Георгиев съобщи за развръзката на случай, свързан с опит за незаконно отнемане на близо 5 милиона лева от българо-френска мултинационална компания, която инвестира у нас повече от десетилетие и изгражда завод в Плевен за над 60 милиона евро. Фирмата дава работа на над 90 души.

„През юни компанията ни сезира със сигнал за евентуални нарушения и престъпления, които могат да доведат до незаконно отнемане на средствата. Нашите действия – на правителството, институциите и съдебната система – в крайна сметка доведоха до предотвратяване на ощетяването на компанията в особено големи размери”, заяви министър Георгиев.

По думите му схемата е била изключително сложна. На 5 юни дружеството се оказва с блокирани 5 милиона лева поради заповед за незабавно изпълнение за задължение, за което твърди, че не знае, и за договор, който според тях никога не е бил подписван.

Случаят стига до Районния съд в Козлодуй, където след отвод на двама съдии трети магистрат издава заповед за незабавно изпълнение. Впоследствие, след нарушения и от страна на частен съдебен изпълнител, сумата е запорирана.

В резултат на проверките, разпоредени от Министерството на правосъдието, са установени нарушения на длъжностни лица. „Предлагам на Камарата на нотариусите едно от най-тежките наказания – отнемане на правоспособността за срок от три години на помощник-нотариуса в София”, подчерта Георгиев.

Министърът уточни, че решението за конкретната санкция ще бъде взето от Нотариалната камара, но настоя, че действията на държавата са предотвратили сериозна щета за чуждестранния инвеститор.

„В крайна сметка сумата от 5 милиона лева беше освободена, а компанията може спокойно да продължи дейността си в България”, завърши Георгиев.

