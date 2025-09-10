Новините на NOVA Спорт Новините на Нова – емисии Начало Новините на NOVA Спортни новини (10.09.2025 - късна) Начало Спорт Спортни новини (10.09.2025 - късна) Начало Новините на Нова – емисии Спортни новини (10.09.2025 - късна) Спортни новини (10.09.2025 - късна) 10 септември 2025 23:40 Новините на NOVA (10.09.2025 - късна) Новините на NOVA NEWS (10.09.2025 - 20:00) Новините на NOVA (10.09.2025 - централна) Новините на NOVA (10.09.2025 - следобедна) Обеден информационен блок на NOVA NEWS (10.09.2025) Спортни новини (10.09.2025 - обедна емисия) Гледайте цялата емисия Редактор: Цветисиана Костова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от Спорт Спортни новини (10.09.2025 - обедна емисия) От съперници в Ню Йорк до съотборници за България Спортни новини (09.09.2025 - късна) 18 години без медал на световно първенство по лека атлетика Официално: Илиан Илиев вече не е селекционер на България Спортни новини (09.09.2025 - обедна емисия) Спортни новини (08.09.2025 - обедна емисия) Александър Василев на родна земя: Мъжкият тенис е различен, там ме очаква нещо ново След US Open: Тенисистите Иван Иванов и Александър Василев се завръщат у нас „Близо до спорта”: Спомените на журналиста Асен Минчев (ВИДЕО) Никола Цолов завърши втори във финалното класиране на Формула 3 Спортни новини (07.09.2025 - обедна емисия) Реакциите след българския финал на юношеския US Open В исторически български финал: Иван Иванов спечели титлата и на US Open при юношите (ВИДЕО+СНИМКИ) Спортни новини (06.09.2025 - обедна емисия) Исторически български финал на US Open: Иван Иванов и Александър Василев влизат в битката за трофея Александър Василев с победа и български финал на US Open Спортни новини (05.09.2025 - лятна късна) Безапелационен Иван Иванов завоюва втори финал на Големия шлем Ламин Ямал с болежки след мача с България Спортни новини (05.09.2025 - централна) US Open: Иван Иванов и Александър Василев отново ще се борят за място на финала Спортни новини (05.09.2025 - обедна емисия) „Ла Фурия Роха” ни надви: Европейският шампион завоюва 3:0 в София Спортни новини (04.09.2025 - лятна късна) Спортни новини (04.09.2025 - обедна емисия) Никола Цолов ще се състезава във Формула 2 през новия сезон Спортни новини (03.09.2025 - лятна късна) Спортни новини (03.09.2025 - обедна емисия) Спортни новини (02.09.2025 - лятна късна) Спортни новини (02.09.2025 - обедна емисия) Спортни новини (01.09.2025 - лятна късна) Радослав Янков и Тервел Замфиров - на полуфинал във виртуалната Световна купа по сноуборд Легендарната лекоатлетка Шели-Ан Фрейзър-Прайс прекратява кариерата си Стадион-разпродаден: Над 40 000 души ще подкрепят България срещу европейския шампион Спортни новини (31.08.2025 - обедна) Кристиано Роналдо отбеляза гол 940 в своята кариера България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета до 16 години Спортни новини (30.08.2025 - обедна) Спортни новини (29.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (29.08.2025 - следобедна) Спортни новини (29.08.2025 - обедна) Спортни новини (28.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (28.08.2025 - следобедна) Счупена ракета и скандал със съдията: Глобиха Медведев за неспортсменско поведение Спортни новини (28.08.2025 - обедна) Спортни новини (27.08.2025 - лятна късна) NOVA и United Fans в стратегическо партньорство за геймификация на спортното съдържание на спортните канали на DIEMA ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА