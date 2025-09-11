Съдът остави окончателно в ареста 22-годишния Даниел Терзиев, обвинен за дерайлирането на трамвай в София. С това решение магистратите потвърдиха мярката „задържане под стража“ и отхвърлиха искането на защитата за замяната ѝ с „домашен арест“. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Снимка: Георги Димитров

Днешното определение е потвърждение на решението на Софийския градски съд от шести септември, който първоначално остави Терзиев зад решетките с мотива, че може да се укрие или да извърши ново престъпление. Още тогава служебният му защитник заяви, че ще обжалва.

Снимка: Георги Димитров

Постоянен арест за 22-годишния мъж, обвинен за дерайлирането на трамвай в София

Пред съда обвиняемият обясни, че всичко било "непремислено". Според прокуратурата обаче действията на 22-годишния мъж, довели до тежките щети по мотрисата, са били извършени с умисъл.

Снимка: Георги Димитров

Кръвната проба на Даниел Терзиев, взета след задържането му, е показала наличие на кокаин и марихуана. По свидетелски показания на негов приятел, както и според токсикологична експертиза, той е бил и пиян, когато е дръпнал ръчката на трамвая.