Снимка: Георги Димитров
-
Какво знаем до този момент за убийството на Чарли Кърк (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Член на СФСМВР: Случаят в Русе се употребява политически
-
Няма задържани за показното убийство на консервативния активист Чарли Кърк
-
Случаят с бития полицейски шеф: Ще променят ли хода на разследването охранителните записи (ОБЗОР)
-
Повдигнаха по-тежко обвинение на Никола Бургазлиев за инцидента в „Слънчев бряг”
-
Министърът на правосъдието: Предотвратихме незаконно отнемане на 5 млн. лева от инвеститор в България
Съдът окончателно отхвърли искането на защитата за пускането му под домашен арест
Съдът остави окончателно в ареста 22-годишния Даниел Терзиев, обвинен за дерайлирането на трамвай в София. С това решение магистратите потвърдиха мярката „задържане под стража“ и отхвърлиха искането на защитата за замяната ѝ с „домашен арест“. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Снимка: Георги Димитров
Днешното определение е потвърждение на решението на Софийския градски съд от шести септември, който първоначално остави Терзиев зад решетките с мотива, че може да се укрие или да извърши ново престъпление. Още тогава служебният му защитник заяви, че ще обжалва.
Снимка: Георги Димитров
Постоянен арест за 22-годишния мъж, обвинен за дерайлирането на трамвай в София
Пред съда обвиняемият обясни, че всичко било "непремислено". Според прокуратурата обаче действията на 22-годишния мъж, довели до тежките щети по мотрисата, са били извършени с умисъл.
Снимка: Георги Димитров
Кръвната проба на Даниел Терзиев, взета след задържането му, е показала наличие на кокаин и марихуана. По свидетелски показания на негов приятел, както и според токсикологична експертиза, той е бил и пиян, когато е дръпнал ръчката на трамвая.
Последвайте ни