22-годишният Даниел Терзиев, обвинен за дерайлирането на трамвай в София, отново се изправя пред съда. На шести септември Софийският градски съд го остави зад решетките, за да не се укрие или извърши ново престъпление. Още тогава служебният защитник на Терзиев заяви, че ще обжалва – като настоява за домашен арест.

А обвиняемият обясни пред съда, че всичко било "непремислено". Според прокуратурата обаче действията на 22-годишния мъж, довели до тежките щети, са били извършени с умисъл.

Постоянен арест за 22-годишния мъж, обвинен за дерайлирането на трамвай в София

Кръвната проба на Даниел Терзиев, взета след задържането му, е показала наличие на кокаин и марихуана. По свидетелски показания на негов приятел, както и според токсикологична експертиза, той е бил и пиян, когато е дръпнал ръчката на мотрисата.

Редактор: Румен Лозанов