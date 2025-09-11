Чарли Кърк, инфлуенсър и подкастър, консерватор и лице на онези младежи, които подкрепят Доналд Тръмп и консервативните среди в САЩ, беше застрелян по време на събитие в кампуса на университета в Юта. Ето какво се знае до този момент за убийството, обобщено от "Франс прес".

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Местопрестъплението

Начело на основното младежко консервативно движение в САЩ - "Повратна точка САЩ" (Turning Point USA), Кърк водеше популярен подкаст и привличаше милиони последователи в социалните медии. Той е един от съоснователите на гореспоменатото движение през 2012 г. Кърк беше поканен да направи изказване в университета на щата Юта в Орем, на около 60 километра от Солт Лейк Сити. Там с бяла тениска с надписа „Свобода“ и тъмен панталон, седнал на стол под шатра, Кърк в рамките на обиколка, която трябваше да го отведе в 15 населени места в цялата страна до края на октомври, отговаряше на въпросите на аудиторията. Срещата беше организирана под наслова „Докажете ми, че греша“.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

"Имаше много хора, той пристигна, започна да подгрява множеството“, разказва бившият парламентарист, републиканецът Джейсън Чафъц, присъствал също на проявата.

Изстрел и после викове

В даден момент отеква изстрел. Това се случва точно, когато Кърк отговаря на въпроси, свързани с масовите убийства, според очевидци.

31-годишният активист рухва на земята, ранен. Кръв бликва от врата му. Хората панически започват да викат. Тежко раненият Кърк е изнесен от мястото от охранителите му на носилка, който умира малко след това.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

"Веднага щом отекна изстрелът, някои хора се снижиха, други се хвърлиха на земята, трети започнаха да тичат и да викат в паника“, казва Чафъц, описвайки момента на стрелбата.

Издирването на убиеца продължава

Засега според официалните информации няма арестуван извършител на убийството. За кратко бяха задържани двама души, но после пуснати след разпит. Един от тях - мъж на име Джордж Зайн беше обвинен във възпрепятстване на разследването на атаката. Според властите нито един от задържаните не е имал пряка връзка със стрелбата.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Стреляно е от сграда на около 180 метра от мястото, на което се е намирал Чарли Кърк. „Стрелбата е дошла от кампуса, най-вероятно от покрив на сграда“ и стрелецът е бил с тъмни дрехи, разказаха местните власти, говорейки за стрелеца като за снайперист.

Тръмп обяви смъртта на Кърк и последваха единодушни осъдителни реакции на убийството

Доналд Тръмп обяви, че Чарли Кърк е починал след като е бил прострелян. „Великият и даже легендарен Чарли Кърк почина“, заяви Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

От другата страна на политическата шахматна дъска, демократката Камала Харис, която беше вицепрезидентка на Джо Байдън и неуспяла кандидатка за президент срещу Тръмп, осъди атака и заяви, че политическото насилие няма място в Америка. Подобни бяха реакциите на други ключови фигури от левицата – Джо Байдън, Барак Обама, Бърни Сансър и Гавин Нюсъм.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Кой беше Кърк?

Чарли Кърк беше влиятелен говорител и активист в подкрепа на консервативните политики на американския президент. През 2012 година той основава организацията Turning Point USA, която защитава и пропагандира консервативните разбирания в училищата и гимназиите в САЩ.

Макар Кърк да нямаше официален пост в администрацията на американския президент, той се смяташе за важен негов съюзник, който има голямо влияние сред младите избиратели. По време на кампанията организацията му инвестира милиони в подкрепа на Тръмп в най-оспорваните щати.

Кой беше съюзникът на Тръмп, застрелян в Юта?

Той водеше свое собствено радиопредаване, в което е разпространявал конспиративни теории за пандемията от Ковид-19 и климатичните промени, припомня "Дойче веле". "Чарли е на предната линия в културната война в Америка, мобилизирайки стотици хиляди студенти в над 3500 колежа и гимназии в цялата страна", гласеше описанието на предаването му.

Кърк беше остър критик на политиката на редица големи американски университети, като ги описваше като проводници на "тоталитаризма" и "културния марксизъм". Създателят на Turning Point USA бе смятан за основен говорител на т.нар. популистки консерватизъм, насочен към по-млади избиратели.

