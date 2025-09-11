♦ Министър-председателят Росен Желязков присъства на официалното откриване на изцяло реновираната детска градина „Радост“ - филиал Център в Симитли.

„Нашият ангажимент е да работим за обновяване на материалната база на учебните заведения, за да получават децата не само знания, но и да се учат на добродетели“, заяви премиерът.

Той посочи, че модернизирането на сградата на образователната институция е струвало усилия и политическа воля, но изтъкна и ключовата роля при възпитанието и образованието на най-малките.

„Това е място, което децата ще прекарат важна част от своя живот и където ще получат знания, възпитание и всички добродетели“, изтъкна още Росен Желязков.

Снимка: Антон Чавдаров, NOVA

Детското заведение е модернизирано със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на 1 198 740 лева. Инвестицията в материалната база е с цел превръщането на образователната институция в благоприятна среда за подобряване на образователните резултати и мотивация за учене.

Снимка: Антон Чавдаров, NOVA

Сред изпълнените дейности са изграждането на алеи, площадки, пейки, люлки, метална ограда, подмяна на осветителни тела, нова дограма, топлоизолация, стълбищна платформа за хора със специални потребности.

Снимка: Антон Чавдаров, NOVA

♦ По-късно днес премиерът посети обновеното и модернизирано училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Крупник, община Симитли.

Образователната институция премина основен ремонт, финансиран със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на близо 1,5 млн. лева. Училището посреща учебната година с реновирана образователна среда. Направени са инвестиции в материалната база, енергоспестяващи мерки, осигуряване на достъпна среда.

⇒ На събитията присъстваха още образователният министър Красимир Вълчев, както и домакините - областният управител на Благоевград Георги Динев и кметът на града Апостол Апостолов.

