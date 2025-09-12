Приятелят на Ирина Заруцка сподели своята мъка и отправи остра критика съм магистрата, който е освободил убиеца на младата украинка, преди той да я наръга до смърт във влак в Северна Каролина, съобщава The Sun.

Станислав „Стас“ Никулитсия, на 21 години, публикува в сряда трогателна снимка, на която са той и Ирина, придружена от емотикон с разбито сърце. Това е първата публична изява на мъжа след жестокото убийство на приятелката му.

Stanislav “Stas” Nikulytsia, 21 shared a sweet pic of himself and Iryna Zarutska in bathing suits on his Instagram Wed. with a 💔 & her fave mushroom 🍄 emoji.



Nikulytsia was living with #IrynaZarutska in Charlotte for the past year @nypost pic.twitter.com/loIfh0NWoL — The Last Show- Karen Lee (@thelastshow) September 11, 2025

В story в Instagram Никулитсия сподели клипове, в които критикува магистрата Тереза Стокс, която е освободила убиеца на Заруцка, Декарлос Браун. Той е пуснат без парична гаранция, седем месеца преди ужасяващата атака с нож във влака в Шарлот на 22 август.

Убийството на украинка от цветнокож в САЩ разпали обществено-политически дебат

Станислав определя Стокс като неквалифициран юрист.

Тя е освободила Браун, който е доказан престъпник с дълга криминална история, включително присъди за въоръжен грабеж, кражба и взлом, през януари срещу „писмено обещание“, че ще се яви в съда на определена дата.

Никулитсия, който е живял с любимата си в Шарлот през последната година, е променил своето bio в Instagram, като е добавил емотикон гъба — любим символ на Ирина — и счупено сърце.

Семейството на Заруцка разкри, че когато Ирина не се е прибрала навреме, те са се притеснили, още повече, че местоположението на телефона ѝ е сочело, че момичето е още на гарата, посочват от WSOC.

Тази вечер тя е писала на приятеля си, че скоро ще бъде у дома, сочи още изявлението.

♦ Заруцка бяга от войната в Украйна през август 2022 г. заедно с майка си и двете си по-малки сестри. Само за три години, тя успява да изгради своя живот в САЩ. Момичето е оставило силен отпечатък във всеки, с когото животът я е срещнал, споделя семейството.

Над 100 души от дом за възрастни - едно от първите работни места на Ирина - отдадоха почит след нейната смърт.

Чичото на 23-годишната украинка сподели, че са извели семейството ѝ от Украйна, след като са видели снимка, на която те са сгушени в бомбоубежище, близо до апартамента си в Киев.

Семейството на момичето пожела тя да бъде погребана в САЩ, тъй като Ирина е чувствала страната като свой дом. Това се случва въпреки предложението на Държавния департамент да поеме разходите за пренасянето на тялото ѝ обратно в Украйна.

The 14 reasons 23 year old Ukrainian refuge, Iryna Zarutska should be alive today. pic.twitter.com/ofg9H3r3lR — ♥️🇺🇸 𝓒𝓪𝓽𝓲𝓪 🇮🇹♥️ (@CB618444) September 8, 2025

„Те не искаха да дойдат в тази страна и да бъдат в тежест. Искаха да дойдат, за да изградят нов живот“, сподели още чичото на Заруцка, който пожела да остане анонимен.

В емоционалното изявление на семейството се казва, че те са съкрушени от загубата.

"Ирина дойде тук, за да намери мир и безопасност, а вместо това животът ѝ беше отнет по най-ужасния начин. Никое семейство не трябва да преживява това", споделиха те.

Също така призоваха градските власти и транспортната система на Шарлот да въведат реформи за подобряване на безопасността.

„Това можеше да бъде всеки, който пътува с градския влак онази нощ. Ние сме решени да направим така, че това никога повече да не се повтори“, се казва в изявлението.

Редактор: Цветина Петрова