Справихте се достойно с предизвикателствата, които природата и човешката небрежност поставят. Ще браним от всякакво посегателство Вашия труд, Вашите умения, Вашата експертиза и Вашата чест. С тези думи министър-председателят Росен Желязков се обърна към служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, които с отбелязват професионалния си празник.

Премиерът ги поздрави за всеотдайността, с която изпълняват служебния си дълг в една изключително тежка година, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. Годината наистина бие всички рекорди - над 10 000 пожара бушуваха през изминалите два месеца, понякога в рамките на денонощие Вие се отзовавахте на повече от 200 локации в страната, изтъкна Желязков. Министър-председателят открои и приноса за борбата с огнената стихия на военнослужещите, местната власт, „Гранична полиция“, горските стопанства и доброволците.

Премиерът Росен Желязков посочи твърденията на политическите опоненти в контекста на внесения вот на недоверие, че МВР се е провалило в усилията си за справяне с пожарите. "Ние и нашите политически опоненти живеем в паралелни реалности, паралелни вселени", отбеляза Желязков. И заяви категорично:"Ние твърдим, че МВР, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и всички онези, които бяха призвани единно да се включат в справянето с пожарите, показаха и на европейските ни партньори, и на нашите съседи, умението за координация, усилията за справяне с това предизвикателство".

Министър-председателят Росен Желязков акцентира върху благодарността за труда на българските пожарникари – както от страна на институциите, така и от гражданите. Премиерът отбеляза също натрупания опит през годините в борбата със стихията на огъня, в която мнозина са загубили своя живот.

В памет на пожарникарите, загинали при изпълнение на служебния си дълг, бяха поднесени венци и цвета пред паметника в двора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

