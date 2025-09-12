Снимка: Стопкадър
Справя ли се танцьорът с риболова в Черно море
Срещаме ви с Алфредо Торес – кубинецът с българско сърце. Той разказва за трудния път към успеха и тежките моменти в живота.
„Танцът и морето са част от живота ми. Много съм доволен,че съм в България, защото в самата държава усещам свобода. Много ми харесва тук”, сподели танцьорът.
„Предизвиквам те”: Певицата Тони за сладките и трудните крачки в живота си
А предизвикателството към него е да видим как се справя с риболова в Черно море.
Повече гледайте във видеото.
