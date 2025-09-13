Снимка: iStock
Негова нова функционалност ще ни направлява в зоните на контрол
Ново приложение ще ни предупреждава, когато надвишаваме средната скорост в зоните за контрол и ще изчислява с колко трябва да намалим, за да шофираме по правилата. Приложението е разработено от телекомуникационната компания А1 и вече функционира. В обхвата му попадат всички въведени до този момент зони за контрол в страната.
„Решихме да предоставим функционалност, с която водачите да могат да следят своята средна скорост. Приложението цели да предоставя в реално време средната скорост във всички контролирани отсечки. Най-важното е , че когато водачът надвиши средната скорост, ние ще го известим, за да може той да намали”, поясни старши мениджър „Тежнологии” в А1 Васил Нейчев.
Средната скорост вече ни "глобява": Но знаем ли с колко всъщност шофираме
Повече гледайте във видеото.
