Ново приложение ще ни предупреждава, когато надвишаваме средната скорост в зоните за контрол и ще изчислява с колко трябва да намалим, за да шофираме по правилата. Приложението е разработено от телекомуникационната компания А1 и вече функционира. В обхвата му попадат всички въведени до този момент зони за контрол в страната.

„Решихме да предоставим функционалност, с която водачите да могат да следят своята средна скорост. Приложението цели да предоставя в реално време средната скорост във всички контролирани отсечки. Най-важното е , че когато водачът надвиши средната скорост, ние ще го известим, за да може той да намали”, поясни старши мениджър „Тежнологии” в А1 Васил Нейчев.

