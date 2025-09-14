При над 50 процента от нападенията на Русия срещу Украйна край румънските граници, фрагменти от руски дронове са падали на румънска територия, сочат данни на Министерството на националната отбрана на Румъния, изпратени до Аджерпрес днес.

Данните са публикувани, след като бяха изпратени две съобщения чрез румънската система за предупреждение Ro-Alert вчера вечерта.

Румънското население в близост до северната част на окръг Тулча е получило две предупреждения за тревога и евакуация на безопасни места, след като е бил засечен руски дрон в румънското въздушно пространство. Румънски самолети F-16 и Eurofighter Typhoon, пилотирани са наблюдавали района до 21:30 ч. и са получили разрешение да свалят целта.

Румънското Министерство на отбраната осъди "безотговорните действия" на Русия и подчерта, че представляват ново предизвикателство за сигурността и стабилността в Черноморския регион.

