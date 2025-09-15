Да чакаш 33 години, за да разбереш, че е дошъл краят на разследването на една дръзко посегателство. През 1992 година крадец влиза в апартамента на жена от София и отмъква 200 лева, събирани с цената на лишения и приготвени за подаръци на децата ѝ.

Наскоро най-неочаквано потърпевшата получава препоръчано писмо, с което научава, че делото е прекратено по давност.

„Бях шокирана! Исках в първия момент да ги съдя. Но си казах, че ако пак трябва да чакам 33 години, трябва да живея до 115 г., за да получа възмездие”, заяви Теменужка Турийска.