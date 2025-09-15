Фактът, че Димитър Радев също сяда на масата за разговори означава, че ние вече сме фактически членове на еврозоната. Така от 1-ви януари страната ни вече ще има собствен глас в рамките на Европейската централна банка. Това каза в студиото на „Твоят ден” журналистът на NOVA NEWS Йордан Бързаков. Той коментира още двудневното заседание, на което присъстваха Радев и председателя на ЕЦБ Кристин Лагард. Тя призова България да спазва стриктно правилата по отношение на прехода между двете валути.

Преди еврото: Управителят на ЕЦБ успокои, че няма рискове от скок на цените в България

„Това са стандартни протоколни думи. Освен това е добре да сме наясно – няма икономическо понятие за толкова обсъжданата спекула. Освен това – тежък ценови контрол не е въвеждан никъде досега. В страната има регулатори, които отговарят за това и се надявам да свършат работата си”, посочи Бързаков. Опитите за налагане на ценови контрол чрез икономически обясними фактори той определи като начин за „счупване на пазарната икономика”.

„За съжаление всеки търговец има малко или много съмнения за работата на регулаторите и може да се случи да има варианти за предварително вдигане на цени – за да не попаднат под ударите на закона и да се защитят от евентуални загуби. В момента се наблюдава точно това”, каза още той и допълни, че подобни казуси биха попречили на развитието на свободните предприемачи и на свободното ценообразуване.

Валутният борд

„Това е едно обещание на Централната банка, че при всеки внесен лев, ние ще можем да получим 50 евроцента. Размерът на този резерв в момента е около 83 млрд. лева и е повече от левовете в обращение”, обясни журналистът и допълни, че такива активи могат да се съхраняват в различен вид - под формата на банкноти, облигации или злато.

"В момента бордът е свръхпокрит. Това означава, че имаме повече активи в покритие, отколкото са тези в обращение - така ще могат да се инвестират и средствата да се увеличават", посочи още Бързаков.

