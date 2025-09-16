След години творчество в усамотение уникална изложба представя 130 картини на големия български художник Иван Вукадинов, който ни напусна през 2024 година. От тази вечер до 23 ноември техен дом ще бъде Софийската градска художествена галерия.

Годината е 1973. Мястото е Италия. А един български художник - Иван Вукадинов, е на път да влезе в историята след като папа Павел Шести отправя молба да откупи негово произведение, което да посреща хилядите любопитни погледи във Ватиканските музеи. Тогавашната власт обаче е на друго мнение - платното остава собственост на държавата ни.

“След като му отказват да му бъде откупена творбата, която в момента е в колекцията за модерно изкуство във Ватикана – това го наскърбява и той се затваря в себе си”, сподели директорът на Софийската градска художествена галерия Аделина Филева.

След половин век - картина на Вукадинов заминава за Ватикана

50 години по-късно картината "В памет на героите" заема дълго очакваното си място като една от десетте картини в юбилейната колекция за модерно съвременно изкуство във Ватикана. Там е и днес. Но през цялото това време Вукадинов си остава затворен - като творец и човек, а изкуството му така и не достига до широката публика.

“Иван Вукадинов не е правил самостоятелни ретроспективни изложби от повече от половин век. Единични негови произведения се появяваха в общи художествени изложби и в една изложба веднъж годишно наречена „Ивановци”, обясни Филева.

Днес, година след кончината му, изложба в Софийската градска художествена галерия променя това. 130 картини от ранните и късните му периоди, от портрети и натюрморти до нестандартни композиции в най-различни палитри от цветове - всички те, събрани от частни колекции в общата кауза - повече хора да научат кой е Иван Вукадинов, избрал да твори скромно и останал затворен към света.

“На него му беше достатъчно ателието, ежедневната работа в него. Ако той днес не е работил, все едно не е живял, не е дишал. Неговият кръг беше малък, а пък поканата в ателието му – наистина човек, който той искрено е приел да му покаже най-съкровеното нещо”, допълни Филева.