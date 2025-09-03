Снимка: iStock
Българин спечели „Еми” за принос към света на електронните спортове
Как изкуственият интелект променя същността на снимките
Кой е българският художник, нарисувал по нетрадиционен начин първата дама на САЩ
“Нищо лично”: Актьорът Юрий Ангелов избяга от цивилизацията, за да намери себе си
Изложбата „Дар чудесен” – емоция от цветове в творбите на Александър Панайотов
30 години по-късно: Пресъздадоха със светлини „Опакования Райхстаг“
В нея са представени картини от Турция, Германия, Румъния и България
Картини на 44 художници от Република Турция, Германия, Румъния и България са събрани в Международна приятелска изложба – 2025. Темата е „Поезия от дух и цвят", която може да видите до 5 септември в столична галерия.
Музей на имерсивното изкуство отваря врати в София
Повече гледайте във видеото.
