Спектаклите ще бъдат на различни теми като изкуство, наука и история
Музей на имерсивното изкуство отваря врати в София. От утре посетителите му ще могат да се насладят на 360-градусови прожекции в 3D среда, придружени от оригинален саундтрак. Спектаклите ще бъдат на различни теми като изкуство, наука и история.
Да продадеш невидима скулптура за 15 хил. евро: Говори прочутият съвременен артист Салваторе Гарау (ВИДЕО)
„Имерсивното изкуство е вид дигитална изложба, която реално потапя зрителите и ги прави участници в това, което виждат. Изложбата дава нова перспектива на изкуството и ще направи връзката му с посетителите много по-наситена и пълноценна”, обясни културният мениджър Ада Езекиевар.
Музеят се намира на бул. „Ситняково” 48 и ще бъде отворен от сряда до неделя. Прожекциите разкриват отделни сюжети – „Ван Гог”, „Праисторическият свят на динозаврите” и „Древният Египет”. Тяхната продължителност е по 20 минути, а билети могат да бъдат закупени на място или онлайн.
