Министерският съвет прие решение за създаване на Национален борд по водите. Съгласно поставената с решение на Народното събрание цел Бордът следва да координира действията за преодоляване на водната криза през 2025 г. и да координира усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.

Съгласно правителственото решение председател на борда е вицепремиер, а членове са министрите на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на енергетиката, на земеделието и храните, на здравеопазването и на икономиката и индустрията, както и определен с решение на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България представител на сдружението, председателят на Управителния съвет и изпълнителен директор на Българската банка за развитие и член на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Решението предвижда поименният състав на Борда, в т. ч. резервни членове да бъдат определени със заповед на министър-председателя.

Бордът ще заседава два пъти месечно, ежемесечно ще отчита дейността си пред Народното събрание.

Същевременно Министерският съвет разгледа и прие Решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Брезник за преодоляване на последиците от обявеното частично бедствено положение, предаде БГНЕС.

Безвъзмездното предоставяне на питейната вода ще спомогне за обезпечаване нуждите на учебните и социални заведения на територията на община Брезник за преодоляване на последиците от частичното бедствено положение.

