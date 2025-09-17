Финансовият министър добави още, че Василев няма нито един Закон за държавния бюджет по време на управлението му
Асен Василев доведе до колапс публичните финанси на България, написа министърът на финансите Теменужка Петкова в пост във Facebook по повод коментар на лидера на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев по-рано днес.
По думите на Петкова днес в Народното събрание за пореден път Асен Василев се е опитал да убеди колко “добър” министър на финансите е бил.
"Същият гордо обясни, че по негово време бюджетът е бил на излишък, а не на дефицит. Слушам и не вярвам на ушите си", коментира Петкова.
По-рано днес Асен Василев посочи пред журналисти, че към края на юли от ГЕРБ с тяхната финансова политика са докарали рекорден дефицит от над 4 млрд. лева.
"За сравнение, когато аз бях министър, дефицит една година нямаше, другата година пак нямаше", посочи Василев.
В публикацията си финансовият министър добави още, че Асен Василев е финансовият министър, който няма нито един Закон за държавния бюджет, който той е съставил и изпълнил. Петкова посочва и данни за „бюджетните излишъци на Асен Василев“ от 2021 г. до 2025 година. За 2021 г. дефицитът е бил 3,9%, за 2022 г. – 2,9%, за 2023 г. – 2%, за 2024 г.- 3%.
Министърът коментира още, че за през 2025 г. правителството плаща стари сметки на Асен Василев, както и на бял свят излизат ефектите от негови действия в предходните години, за които той добре знае, но просто не му се коментира.
